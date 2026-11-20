Andreazzoli: "Il Viola Park può essere un pericolo per i giovani. Devono capire che servono sacrifici"

Le parole del tecnico della Primavera viola a Sky Sport:

Il Viola Park rappresenta una struttura d'eccellenza, ma per i giovani calciatori non deve diventare un motivo per sentirsi già arrivati. È questo il messaggio lanciato da Aurelio Andreazzoli, allenatore della Fiorentina Primavera, intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal centro sportivo gigliato.

"L'ambiente qui è uno spettacolo straordinario, ma per i giovani può rappresentare anche un pericolo se pensano di essere già arrivati a destinazione. Questo è solo l'inizio di un percorso in una struttura ideale che non deve distogliere dal lavoro quotidiano. I giovani e le loro famiglie devono capire che per arrivare in alto servono sacrifici.

Il centro sportivo deve insegnare prima di tutto il rispetto verso chi ci lavora ogni giorno per noi, da chi ci pulisce la roba a chi cura i campi. Lo diciamo sempre ai ragazzi: lo spogliatoio va lasciato pulito, perché chi lo sistema potrebbe essere loro padre o loro madre.

La mia presenza qui nasce da un incontro con Fabio Paratici, un confronto in cui abbiamo condiviso le medesime idee sul ruolo che avrei dovuto ricoprire con la Primavera viola. Alla mia età non ho bisogno di lavorare per ambizioni personali o per fare carriera: sono qui per dare a questi ragazzi tutto quello che ho. Più che un padre, spero di essere per loro un amico.

Croci ha 16 anni e mezzo, ha doti evidenti ed è un ragazzo estremamente serio, ma meno si parla di lui e meglio è per la sua crescita. Il rischio è che le troppe parole fuorviino i ragazzi. È il lavoro quotidiano che ti porta in alto, non l'esaltazione o le parole".