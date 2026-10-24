Andreazzoli: "Il lavoro sta dando i primi risultati. Vogliamo essere protagonisti della Youth League"

Le parole del tecnico della Primavera della Fiorentina dopo la vittoria per 4-2 contro il Milan

Al termine della vittoria della Fiorentina Primavera contro il Milan, Andreazzoli ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai media presenti al Viola Park. Il tecnico viola ha sottolineato la qualità dell'avversario e la crescita della squadra, guardando già ai prossimi impegni.

"È stata una bella partita, combattuta contro una squadra forte che gioca molto bene. Il Milan ha grandi individualità e tanti ragazzi bravi nell'uno contro uno: contro avversari di questo tipo serve maggiore attenzione, altrimenti si rischia di perdere gli equilibri e commettere errori".

Andreazzoli ha poi rivolto lo sguardo alla Youth League: "È una competizione che spero ci possa vedere tra i protagonisti. Ci teniamo molto, perché sappiamo che rappresenta un'occasione unica per la nostra società. Speriamo di non pagare dazio per un regolamento cervellotico che ci mette nelle condizioni di non poter scegliere sempre quello che vorremmo o che sarebbe utile in quel momento.

Il regolamento va applicato e gestito, vedremo come fare. Il dispiacere va soprattutto verso quei ragazzi che purtroppo non potranno partecipare, perché per noi potrebbe essere una vera e propria festa alla quale tutti vorrebbero prendere parte.

Piano piano si stanno vedendo i risultati del lavoro, ma personalmente sono sempre stato ottimista. Abbiamo la possibilità di verificare continuamente i comportamenti dei ragazzi e sappiamo che le partite sono a disposizione di chiunque. Alcune sfide, come la Supercoppa, avremmo meritato di vincerle, ma anche altre sconfitte sono arrivate con il risultato in bilico fino all'ultimo. Questo significa che siamo quasi sempre stati nella condizione di giocarcela e poche volte abbiamo subito gli avversari. È un aspetto che mi fa guardare molto positivamente al futuro".