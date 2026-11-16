Andreazzoli attacca: "I giovani non trovano spazio nei club, spesso in campo non ci sono italiani"

Le parole del tecnico della Fiorentina Primavera

Non solo calcio giocato, ma anche uno sguardo rivolto alle prospettive delle nuove generazioni e alla crescita dello sport italiano. Aurelio Andreazzoli, tecnico della Fiorentina Primavera, ha preso parte alla 53ª edizione del Giglio d'Oro.



In occasione dell'evento, l'allenatore viola ha commentato il cammino stagionale della propria squadra, allargando poi il discorso a una questione centrale per il calcio italiano: le difficoltà e le opportunità che accompagnano i giovani calciatori nel passaggio dal vivaio al mondo professionistico. Di seguito le sue dichiarazioni:

"È un inizio di stagione inaspettato con la Fiorentina Primavera. Come tempi si è sviluppata più lentamente rispetto a quanto mi aspettassi. Adesso, però, siamo in una condizione di poter mettere nuovi tasselli: si è formato un substrato interessante che la squadra mostra tutte le volte che scende in campo.

"Credo che bisogna essere aperti ai ragazzi giovani, ma è evidente che devono essere messi nelle condizioni di essere apprezzati. La nostra Nazionale ha bisogno di giocatori di qualità. Fino ad oggi l'ultimo scalino si è rivelato insormontabile: passare dall'Under 21 alla prima squadra era un problema delicato da affrontare. È evidente che questo parte anche dall'utilizzo all'interno dei club".

"Ci sono alcune società che non presentano nemmeno un giocatore italiano e così è difficile realizzare ciò che vogliamo realizzare. Molto spesso vediamo partite in cui non c'è nemmeno un italiano in campo. I calciatori italiani, specialmente quelli giovani, fanno fatica a colmare il gap".