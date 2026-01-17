17 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:49

Andrea Mancini: “Una figura umana straordinaria: è stato lui a lanciarmi in questa carriera”

17 Gennaio

Aggiornamento: 17 Gennaio 2026 · 11:33

Andrea ManciniCommisso

Intervenuto in diretta a Lady Radio, Andrea Mancini, direttore sportivo della Sampdoria, figlio di Roberto Mancini ed ex collaboratore tecnico della Fiorentina, ha ricordato con grande commozione Rocco Commisso, sottolineando il segno umano e professionale lasciato dal presidente nel mondo del calcio e nella sua carriera personale:

“Mi ha colpito profondamente la sua scomparsa. Il mondo del calcio perde un uomo vero. È stato il mio presidente ai Cosmos insieme alla buon’anima di Barone. Una volta comprata la Fiorentina mi chiamò per sapere se volevo iniziare questa carriera in dirigenza. È stato il primo a darmi l’opportunità di lavorare nel campo in cui sono attualmente. E colui che mi ha lanciato. Un presidente d’altri tempi. Paratici farà bene, è un grande amico”

