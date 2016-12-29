Andone del Deportivo è l'ultima idea per l'attacco, già avviati i contatti...

L'attaccante classe '93 ha partecipato anche a Euro 2016

Spunta un profilo nuovo per il reparto offensivo della Fiorentina e, a pochi giorni dall'apertura della sessione invernale di mercato, il nome che circola con insistenza è quello di Florin Andone, attaccante del Deportivo La Coruna. Rumeno classe '93, ha trascorso gran parte della sua carriera in Spagna: laureandosi anche capocannoniere nella scorsa stagione in Segunda Division con la maglia del Cordoba, grazie ai 21 gol messi a segno nelle 36 partite giocate. Stabilmente nel giro della sua nazionale è stato convocato anche per l'ultimo Europeo francese. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che ci sia già stato un primo contatto tra la Fiorentina e l'entourage del giocatore, con i lavori che dovrebbero naturalmente intensificarsi nel caso in cui dovesse concretizzarsi l'ipotesi della cessione di Nikola Kalinic.