Ancora una panchina di Serie A per Palladino: l’ex Fiorentina ha trovato l'accordo con il Bologna

Ribaltone in casa rossoblù: Palladino pronto a prendere la panchina del Bologna

Raffaele Palladino è pronto a tornare in Serie A. L’ex allenatore della Fiorentina sarà il nuovo tecnico del Bologna, dopo la decisione del club di interrompere immediatamente il rapporto con Domenico Tedesco.

L’accordo è stato raggiunto e Palladino si prepara a iniziare una nuova avventura sulla panchina rossoblù. Come riferito da Fabrizio Romano, l’allenatore è pronto a prendere in mano le redini della squadra già a partire da domani, qualora i tempi tecnici e burocratici permettano di completare tutti gli adempimenti necessari.