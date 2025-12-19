Ancora un ko per la Fiorentina: dodicesima sconfitta, soliti problemi in campo e playoff a febbraio

Come riportato da Tuttosport, lo aveva ammesso lo stesso Kouamé prima di scendere in campo in Svizzera: «È impossibile non pensare al campionato». Una distrazione che però si è riflessa anche sul campo, perché la Fiorentina crolla pure a Losanna, incassando la dodicesima sconfitta stagionale su 23 partite complessive tra campionato e coppe.

Un ko pesante, che costa ai viola l’accesso diretto agli ottavi di finale di marzo. La squadra chiude infatti al 15° posto in classifica e sarà costretta a passare dai playoff di febbraio, dove affronterà una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia. Eppure, nonostante l’importante sfida di domenica contro l’Udinese, da una trasferta così delicata ci si aspettava ben altra intensità. Invece si sono rivisti i soliti problemi: errori ripetuti, un attacco poco incisivo, assenza di gioco e una preoccupante mancanza di carattere.