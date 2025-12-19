19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:19

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ancora un ko per la Fiorentina: dodicesima sconfitta, soliti problemi in campo e playoff a febbraio

News

Ancora un ko per la Fiorentina: dodicesima sconfitta, soliti problemi in campo e playoff a febbraio

Redazione

19 Dicembre · 11:08

Aggiornamento: 19 Dicembre 2025 · 11:08

Condividi:

di

Come riportato da Tuttosport, lo aveva ammesso lo stesso Kouamé prima di scendere in campo in Svizzera: «È impossibile non pensare al campionato». Una distrazione che però si è riflessa anche sul campo, perché la Fiorentina crolla pure a Losanna, incassando la dodicesima sconfitta stagionale su 23 partite complessive tra campionato e coppe.

Un ko pesante, che costa ai viola l’accesso diretto agli ottavi di finale di marzo. La squadra chiude infatti al 15° posto in classifica e sarà costretta a passare dai playoff di febbraio, dove affronterà una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia. Eppure, nonostante l’importante sfida di domenica contro l’Udinese, da una trasferta così delicata ci si aspettava ben altra intensità. Invece si sono rivisti i soliti problemi: errori ripetuti, un attacco poco incisivo, assenza di gioco e una preoccupante mancanza di carattere.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio