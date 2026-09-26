Ancora problemi fisici per Zaniolo: l’ex viola lascia il ritiro della Nazionale e torna a casa

Il giocatore ha accusato un nuovo problema fisico ed è stato costretto a lasciare il gruppo azzurro

Nicolò Zaniolo dà forfait. L’attaccante dell’Udinese, ex Fiorentina, già assente contro il Belgio, non sarà a disposizione di Mancini per la sfida di lunedì con la Turchia e dovrà rinunciare anche ai successivi impegni degli Azzurri a causa di un problema fisico.

Come riportato da Sky Sport infatti, Zaniolo non ha recuperato da un infortunio muscolare e articolare rimediato nei giorni scorsi. Il giocatore ha quindi lasciato il ritiro della Nazionale e non sarà a disposizione per i prossimi impegni degli Azzurri.