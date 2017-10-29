Ancora Pioli, a Radio Rai dà colpa agli errori: "Abbiamo perso perché abbiamo commesso troppi errori. Oggi.."
Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha così commentato ai microfoni di Radio RAI la sconfitta subita sul campo del Crotone: “Abbiamo perso perché abbiamo commesso troppi errori, sia in difesa che...
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 18:10
Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha così commentato ai microfoni di Radio RAI la sconfitta subita sul campo del Crotone: “Abbiamo perso perché abbiamo commesso troppi errori, sia in difesa che in attacco. Penso che oggi siamo stati troppo poco precisi, sia tecnicamente che tatticamente. Dovevamo essere più compatti e attenti e dare più ampiezza, favorendo così la fase difensiva dei nostri avversari”.