Ancora Pioli, a Radio Rai dà colpa agli errori: "Abbiamo perso perché abbiamo commesso troppi errori. Oggi.."

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha così commentato ai microfoni di Radio RAI la sconfitta subita sul campo del Crotone: “Abbiamo perso perché abbiamo commesso troppi errori, sia in difesa che...

A cura di Redazione Labaroviola 29 ottobre 2017 18:10

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli

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