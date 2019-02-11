Ancora Pioli: "Non vogliamo giocare il 4 marzo, stiamo preparando una cosa per Davide"
Queste sono le considerazioni di Pioli a Radio Rai per quanto riguardo il calendario: “Vogliamo ricordare Davide Astori, la società sta organizzando manifestazioni per il nostro capitano. Credo che de...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2019 10:43
Queste sono le considerazioni di Pioli a Radio Rai per quanto riguardo il calendario: “Vogliamo ricordare Davide Astori, la società sta organizzando manifestazioni per il nostro capitano. Credo che debba cambiare anche la partita precedente, l’Atalanta avrebbe un giorno e mezzo di recupero in più in vista della gara di andata di Coppa Italia e non mi sembrerebbe giusto”.