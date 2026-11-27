Ancora con Brescianini equilibratore? In ogni partita è stato tra i peggiori in fase difensiva

L’unica volta che la Fiorentina ha subito un gol è stato 90 minuti in panchina

È bastata la sconfitta con il Monza che si ritorna a parlare di Brescianini come equilibratore, come calciatore da mettere per dare più copertura. Come se d’incanto ci fossimo scordati di tutte le partite in cui è partito titolare e abbiamo comunque subito due reti a partita.

A partire dalla prima giornata in cui parte titolare con la Roma ed esce al 60esimo sul risultato di 3-0. Nel trittico di partite recenti in cui è partito titolare (Inter, Atalanta e Sassuolo) per intercetti, passaggi, chiusure e apporti difensivi peggio di lui hanno fatto solo Pellegrino e i calciatori che sono usciti dopo 45 minuti, vedi Fagioli a Sassuolo.

Tra l’altro caso vuole che l’unica partita in cui la Fiorentina ha subito una sola rete (contro il Napoli) Brescianini sia rimasto 90 minuti in panchina.

Nulla contro Brescianini sia chiaro. Questi numeri sono più che giustificati dal fatto che semplicemente Brescianini non è mai stato un calciatore con caratteristiche difensive. Nonostante la stazza è sempre stato un calciatore più offensivo, una mezzala d’inserimento o un invasore come vengono chiamati oggi.

Volerlo far passare come quello che da equilibrio alla Fiorentina è una narrazione che rischia di nuocere in primis a lui. Se Vanoli come auspicabile e come da lui dichiarato ha intenzione di sistemare i numeri difensivi della squadra deve trovare una soluzione che sia sistematica, di squadra.

Cambiare calciatori in campo ogni sconfitta è un esercizio piuttosto inutile, banalmente perchè questa rosa, e qui non è colpa sua, è sprovvista di giocatori difensivi a centrocampo. Non c’è uno come Amrabat per intenderci. E puoi cambiare quanto vuoi Goncalves e Brescianini ma la squadra viola continua imperterrita a subire 2 reti