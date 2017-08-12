Anche i viola a lezione da Rosetti, tutto quello che c'è da sapere sul progetto VAR...

Il responsabile italiano del progetto VAR ha fatto visitato alla squadra ed allo staff tecnico della Fiorentina

Anche la Fiorentina a lezione da Roberto Rosetti. Ieri, infatti, al centro sportivo la squadra e lo staff viola hanno ricevuto la visita del responsabile del progetto VAR in Italia che ha spiegato la novità tecnologica più significativa della stagione che sta per cominciare ed i nuovi regolamenti.

Fonte: Tuttosport