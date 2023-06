Anche lo Spezia vuole Bianco, la Fiorentina lo farà partire solo in prestito quest’estate

Alessandro Bianco lascerà la Fiorentina in prestito in estate. A dirlo è stato proprio il suo agente in un’intervista rilasciata ai media presenti al termine dell’incontro avuto dai procuratori con i viola presso il Viola Park. Le pretendenti che si sono fatte avanti per il momento sono soprattutto società che la prossima stagione giocheranno la Serie B. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, negli ultimi giorni, dopo Catanzaro e Reggiana, si è fatto avanti anche lo Spezia, che vorrà cercare di risalire subito in Serie A dopo essere retrocesso nello spareggio con il Verona. La Fiorentina dal canto suo non si opporrà probabilmente ad una cessione a titolo temporaneo del centrocampista.

