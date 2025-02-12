Anche l'AIA si arrende e ammette l'errore: La Penna fermato dopo il grave danno alla Fiorentina

Come da attese, il designatore arbitrale ha preso alcune decisioni importanti dopo l'ultima giornata di Serie A ed in vista della prossima, la 25^.LA PENNA dopo Inter-FiorentinaTurno di riposo per La...

Come da attese, il designatore arbitrale ha preso alcune decisioni importanti dopo l'ultima giornata di Serie A ed in vista della prossima, la 25^.

LA PENNA dopo Inter-Fiorentina

Turno di riposo per La Penna dopo Inter-Fiorentina, con l'evidente errore in occasione del primo gol nerazzurro. La palla crossata da Bastoni che ha poi portato al calcio d'angolo, infatti, era uscita di parecchi centimetri. Un errore in concomitanza con l'assistente Scatragli: entrambi sono stati fermati per un turno, così come l'altro assistente Moro. Il Var Meraviglia e l'Avar Fabbri, invece, sono rientrati nelle designazioni: il primo sarà Var in Milan-Hellas Verona, il secondo dirigerà Bologna-Torino.

FELICIANI dopo Torino-Genoa

Stop in blocco dopo Torino-Genoa per arbitro, Var e Avar. Il direttore di gara Feliciani è stato protagonista del mancato rigore concesso al Torino per trattenuta di Sabelli su Sanabria, da qui lo stop. Fermati, come detto, anche Di Paolo (Var) e Maggioni (Avar).

PAIRETTO dopo Empoli-Milan

La polemica della sfida è quella riguardante il giallo, che ha portato poi all'espulsione, per Tomori. Il fallo su Colombo c'è, ma i rossoneri contestavano il fuorigioco evidente da cui era partito l'attaccante azzurro. Trattandosi di cartellino giallo e non rosso diretto, il VAR in questo caso non poteva intervenire. Un limite del protocollo, come ammesso anche dall'Aia. L'arbitro Pairetto non è stato fermato, sarà 4° uomo in Lazio-Napoli di sabato alle ore 18. Non designato il Var Serra, mentre l'Avar Chiffi arbitrerà la sfida fra Parma e Roma di domenica alle ore 18.

ABISSO dopo Como-Juventus

L'altra sfida ricca di polemiche è stata quella del Sinigaglia, col mani di Gatti in area bianconera non fischiato e non sanzionato dal VAR. La decisione, pur con interpretazioni contrastanti, viene considerata corretta dall'Aia. Abisso in questa giornata che sta per iniziare sarà protagonista di ben tre partite: Avar in Bologna-Torino di venerdì sera, Var in Lazio-Napoli di sabato alle ore 18 e ancora Avar per Parma-Roma di domenica alle ore 18. Turno di riposo per l'Avar Maggioni, mentre il Var Guida sarà ancora Var per Atalanta-Cagliari di sabato alle ore 15 e Avar per Udinese-Empoli di domenica pomeriggio.