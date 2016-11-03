Anche la pagina Facebook di Subito prende in giro l'Inter con una foto particolare

Il sito per annunci di vendita ha pubblicato una foto davvero particolare

Frank De Boer esonerato? L'Inter ancora non ha scelto il suo sostituto e la pagina ufficiale Facebook di "Subito.it" (il sito internet che permette di comprare e vendere usati e non solo e permette di pubblicare annuci) ha preso in giro la società nerazzurra pubblicando questa foto sul proprio profilo Facebook. "Fc Internazionale, forse puoi provare a mettere un annuncio su Subito" e poi "Affittasi panchina, solo brevi periodi". SI tratta di certo di una scelta di marketing dell'organizzazione, ma fatto sta che scelgono di prendere in giro l'Inter in maniera assai bizzarra e originale. Chissa come l'avranno presa i tifosi interisti..