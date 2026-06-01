Anche Fortini convocato in Nazionale: il difensore viola a disposizione di Baldini per le amichevoli dell'Italia
Fortini a disposizione di Baldini per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo: è il terzo viola convocato dopo Comuzzo e Ndour
Prosegue a Coverciano la preparazione degli Azzurri in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Nel pomeriggio la Nazionale si è allenata sul campo del Centro Tecnico Federale intitolato all’ex Ct Vittorio Pozzo e tornerà a svolgere domani mattina un’altra seduta di allenamento per poi partire nel pomeriggio alla volta del Lussemburgo".
La novità è l'inserimento di un nuovo giocatore, già presente in ritiro:
"Sale intanto a 25 il numero dei convocati per i test con Lussemburgo e Grecia, dal momento che il difensore della Fiorentina Niccolò Fortini – chiamato dal Ct Baldini per partecipare alla fase di preparazione delle due amichevoli - resterà con il gruppo fino al termine del raduno" come riportato da TMW.