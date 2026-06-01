Anche Fortini convocato in Nazionale: il difensore viola a disposizione di Baldini per le amichevoli dell'Italia

Fortini a disposizione di Baldini per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo: è il terzo viola convocato dopo Comuzzo e Ndour

A cura di Redazione Labaroviola 01 giugno 2026 21:02

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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