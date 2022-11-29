Amouruso bacchetta Milenkovic: "È un top potenziale, ma fa troppi errori. pecca di concentrazione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso ha parlato anche di Nikola Milenkovic: "È un potenziale top tra i difensori, ha tutto per diventare uno dei più forti, il...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso ha parlato anche di Nikola Milenkovic: "È un potenziale top tra i difensori, ha tutto per diventare uno dei più forti, il problema è che manca di concentrazione. Gli errori che fa sono errori di valutazione, e ne commette ciclicamente. Così c'è qualcosa che non torna, l'errore ci sta ma non la perseveranza in esso".

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