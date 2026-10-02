Amoruso: "Viery a sinistra? Serve un centrocampista che lo aiuti. Ranieri e Dragusin a guidare la difesa"

L'ex difensore viola ha parlato a Radio Bruno della retroguardia della Fiorentina, soffermandosi sul giovane esterno e sulla coppia centrale

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare le soluzioni a disposizione di Paolo Vanoli in fase difensiva.

"Le strade sono sostanzialmente due: o si decide di puntare su Viery a sinistra, che non è una soluzione semplice ma può essere percorribile, oppure gli si affianca un centrocampista con le caratteristiche giuste per dargli supporto, indipendentemente da chi verrà schierato più avanti. Bisognerà capire anche come tornerà Goncalves da questa lunga sosta, perché sulla carta è lui il giocatore che potrebbe aiutarlo maggiormente dal punto di vista tattico. Anche Atta può farlo: quando una squadra difende non può occuparsene soltanto la linea arretrata, ma serve anche il centrocampista nella prima pressione. Contro il Napoli, per esempio, si è visto quanto possa essere importante l'intesa tra giocatori come Di Lorenzo e Politano, che giocano insieme da anni.

Ho avuto compagni di squadra molto diversi nel ruolo di terzino sinistro, alcuni più difensivi e altri più portati ad attaccare. In quella posizione servono intelligenza, capacità di lettura e soprattutto comunicazione con i compagni. Però a fare davvero la differenza è la coppia centrale: devono avere intesa e parlarsi continuamente, anche in maniera molto dura se necessario. In questo momento quelli che mi danno più sicurezza sono Ranieri e Dragusin. Le loro caratteristiche possono completarsi bene, anche se devono ancora trovare una comunicazione maggiore. Ranieri è più tattico e prudente, Dragusin invece è più aggressivo: secondo me saranno loro a dover comandare la linea e aiutare tutta la difesa".