Amoruso: “Sono preoccupato per l'attacco, Kean è un accentratore e Piccoli non fa dormire sonni tranquilli"

Dubbi su condizione fisica e rendimento di Kean e Piccoli, per la Fiorentina resta centrale il tema del centravanti nel nuovo progetto offensivo.

Sempre nel corso del suo intervento a Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha fatto il punto per quel che riguarda l'attacco: "I problemi più grossi noi ce li abbiamo in attacco. Se Kean rimane sappiamo che è un accentratore, sappiamo che ha avuto problemi nello spogliatoio, sappiamo che ha avuto un infortunio che alla fine lo ha tenuto fuori mezza stagione. Come sta? Se il giocatore riprende una botta nello stesso punto, abbiamo la certezza che non resta fuori un altra mezza stagione?"

Su Piccoli: "Il giocatore che abbiamo visto quest'anno non è che ti faccia dormire sonni tranquilli. Inoltre, per come ha giocato il Sassuolo, non è che Pinamonti i abbia fatto 50 gol. Perché il centravanti è uno che deve far giocare la squadra e far segnare anche gli esterni. In questa Fiorentina, negli ultimi due anni, gli altri hanno segnato poco o nulla".