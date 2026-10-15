Amoruso: "Siamo una barzelletta in difesa. Per diventare protagonisti conta solo il campo, non i social"

Lorenzo Amoruso, ex calciatore viola e opinionista tv e radio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, per parlare del momento buio della Fiorentina, analizzando la situazione della squadra, ma soprattutto della difesa

Lorenzo Amoruso, ex calciatore viola e opinionista tv e radio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, per parlare del momento buio della Fiorentina, analizzando la situazione della squadra, ma soprattutto della difesa viola. "Spero che Vanoli abbia sportivamente torturato i ragazzi per l'approccio che hanno avuto a Genova. Fossi partito con il piede giusto, probabilmente saresti riuscito anche a vincerla. E' bastato guardare il secondo tempo per capire che era possibile. Ora ti ritrovi a dover giocare una sfida complicata contro il Como, dove bisogna essere perfetti. In questo momento non riesco a fare i calcoli, e non riesco a capire cosa non scatti nei giocatori.

"Ormai è una costante quella di partire male e non avere l'approccio giusto alla partita, e questo non può essere un caso. Vorrei vedere qualcuno che prende un'iniziativa seria e non provi a dribblare tutti. Valdepenas difensivamente abbiamo capito che ha delle lacune, e Gnonto è stato schierato per aiutarlo in ripiegamento. Col Como mi aspetto che parta dal 1' Viery, ma comunque vedremo."

"Domenica non puoi pensare di aspettarli nella tua metà campo, devi aggredire il Como. La società ha investito sui giovani. Tolto Beto, i soldi sono stati investiti su giocatori di talento. Bocciare Oulai?, non credo si possa fare, anche per il morale, tra l'altro credo che il Como possa essere un avversario ideale per le sue caratteristiche. Vanoli pensava che questa squadra fosse più matura. Se vuoi diventare protagonista c'è solo il campo, non i social. Devi tirare fuori quello che hai dentro, la voglia di metterti in discussione. La Fiorentina, soprattutto adesso non può permettersi di aspettare nessuno, nemmeno i giovani talentuosi. In difesa c'è da trovare equilibrio, siamo una barzelletta dopo questo inizio di stagione".