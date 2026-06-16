Amoruso: "Serve un leader in difesa. Comuzzo deve andare a giocare, Dodò che parta solo per 15 milioni"

Le parole di Amoruso sui problemi che la Fiorentina deve risolvere nel riparto difensivo

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Amoruso ha analizzato le priorità della Fiorentina in vista della prossima stagione, soffermandosi soprattutto sul reparto arretrato.

"Abbiamo fatto una seconda parte di stagione discreta, ma in difesa si sono viste troppe incongruenze nell'aiutarsi e nel guidarsi. Ci manca una vera guida" ha spiegato l'ex difensore viola. Per Amoruso il problema principale è la mancanza di leadership: "Oggi le difese fanno la differenza. Deve arrivare un centrale con esperienza e personalità, non necessariamente un nome importante, ma un giocatore di fatto. Non mi interessa l'età, serve qualcuno che sappia comandare il reparto e trasmettere sicurezza". Sul futuro di Pietro Comuzzo, il giudizio è chiaro: "Per me deve andare a giocare. Se tieni Ranieri e Pongracic e prendi un altro centrale, non c'è abbastanza spazio per lui. Altrimenti devi dargli fiducia e sostenerlo davvero". Amoruso ha poi affrontato il tema Dodò: "Io non ho grandi dubbi. Per lasciarlo partire servono almeno 15 milioni di euro. Paratici deve fare gli interessi della Fiorentina, non quelli del giocatore. Dodò ha un contratto con il club".

Infine una riflessione sul mercato e sugli obiettivi viola: "Faccio fatica a immaginare l'arrivo di due o tre grandi nomi, soprattutto se la società vuole abbassare il monte ingaggi, cosa che ritengo corretta. Se però devi cedere dei pezzi importanti, devi chiedere cifre elevate. Per esempio, uno come Ndour lo valuterei 40 milioni di euro".