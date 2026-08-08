Amoruso scuote Kean: “Deve migliorare. Pellegrino sarebbe l’ideale per la Fiorentina”

Le parole di Lorenzo Amoruso che lancia un messaggio a Fabio Grosso e a Kean

L'ex difensore Viola, Lorenzo Amoruso, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Il mercato della Fiorentina è un mercato importante, soprattutto in ottica futura. Se dovessero arrivare risultati nell’immediato, tanto di guadagnato, ma sicuramente è stata costruita una squadra in grado di garantire continuità per i prossimi 3-4 anni. I nuovi arrivati sono giovani con grandi margini di crescita".

Un messaggio per Grosso: "Gli auguro un grande in bocca al lupo. Dovrà amalgamare la squadra e, inoltre, il suo 4-3-3 dovrà essere rivisto. Sicuramente i tifosi, dopo una stagione come quella dell’anno scorso, hanno grandi aspettative".

Sulle mosse in attacco del mercato: "Intanto sono convinto che un esterno vero arriverà tra Olanda, Belgio, Francia, è pieno di giovani da 25 milioni che fanno al caso della Fiorentina. Kean non è un attaccante che dialoga molto, con Pellegrino il gioco si svilupperebbe in modo diverso perché sa fare sponda, sa creare occasioni "corali". Con la cessione di Piccoli, l'argentino sarebbe l'ideale. Con Gudmundsson e Mastantuono innamorati del pallone, anche Kean qualcosa dovrà iniziare a migliorarla perché non ci sono esterni veri in grado di fare cross dalle fasce".

"Vediamo una squadra con un ottimo possesso palla, e che quando arriva in avanti dà spazio ai suoi giocatori più fantasiosi. In difesa vedo ancora qualche ritardo, ma credo sia normale perché i centrali sono grossi ed entrano in condizione più tardi".

Conclude: "L'allenamento vero sarà la partita e quando ci saranno in palio i tre punti. Tra due settimane vedremo sicuramente una squadra più pimpante, ma forse anche più sbilanciata che farà preoccupare gli avversari"