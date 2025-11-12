12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:41

Amoruso: "Qualche giocatore si è montato troppo la testa, i fenomeni non giocano nella Fiorentina"

Amoruso: "Qualche giocatore si è montato troppo la testa, i fenomeni non giocano nella Fiorentina"

Redazione

12 Novembre

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 14:41

L’ex calciatore e ds Lorenzo Amoruso interviene al Pentasport di Radio Bruno per dire la sua sui gigliati, incentrandosi soprattutto sull’atteggiamento dei giocatori rispetto allo scorso anno. Ecco cosa dice:

“Ho avuto l’impressione che qualche giocatore, dopo la stagione dello scorso anno, pensava già di essere diventato un fenomeno, più forte di quello che è, e purtroppo non è così perchè i fenomeni non giocano nella Fiorentina, mettiamocelo in testa. Con tutto l’amore che possiamo provare per la maglia, i fenomeni giocano in altre squadre, e neanche in Italia in realtà, sono prevalentemente all’estero”.

