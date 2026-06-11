Amoruso: "Non mi aspetto l'Europa, ma che vengano messe basi importanti. Ci sono molti giocatori da sistemare"

E' un realista Amoruso quello che parla a Radio Bruno. Nessuna ambizione europea: secondo lui la Fiorentina deve soprattutto pensare a mettere basi.

E' intervenuto a Radio Bruno l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Queste le sue parole su Thorstvedt, il principale nome in entrata per la Fiorentina: "Il calciatore ha 30 anni (27 ndr) per cui bisognerà capire fino a che misura sarà una richiesta di Grosso. Il calciatore è importante perché abbina qualità e quantità allo stesso tempo. Fa un gran lavoro difensivo e ha tempismo quando si butta dentro, riesce a trovare varchi. Detto ciò bisognerà vedere se arriveranno le condizioni giuste per poterlo prendere. Il Sassuolo è una bancarella costosa".

Sulla stagione che farà la Fiorentina: "Io vado controcorrente non mi aspetto la Champions o l'Europa League, mi aspetto che vengano poste basi importanti. Sistemare tutti questi giocatori sarà difficile; non hai introiti dalle coppe, che 20 milioni comunque te li davano; hai il quinto monte ingaggi della Serie A. Ma soprattutto hai giocatori di cui molti da sistemare. Oltretutto sei già fuori di 30 milioni (i riscatti di Fabbian e Brescianini). Difficile pensare di fare una squadra che punti in alto. Mi accontenterei di una squadra che costruisca".