L'intervista Amoruso: "Manca un leader in difesa. Penso che alla fine tornerà la vecchia coppia difensiva Pongracic-Ranieri"

Lorenzo Amoruso, sulle colonne del Corriere dello Sport, analizza la difesa viola e spiega come alla fine si tornerà al vecchio tandem

I problemi della retroguardia viola non si risolvono soltanto sulla lavagna tattica di Paolo Vanoli, ma passano anche attraverso la personalità degli uomini in campo. È questa la diagnosi netta formulata da Lorenzo Amoruso, ex difensore gigliato, che sulle colonne del Corriere dello Sport ha analizzato senza filtri la crisi difensiva della Fiorentina.

Secondo Amoruso, oltre alle evidenti lacune tecniche e di organizzazione collettiva, ciò che pesa maggiormente sull'attuale rendimento del reparto arretrato è l'assenza di un vero leader carismatico: una figura capace di guidare la linea, dettare i tempi delle uscite e trasmettere sicurezza ai compagni nei momenti più delicati della partita.

Nel corso dell'intervista, l'ex centrale ha inoltre tracciato la rotta su come ridisegnare l'assetto difensivo, esprimendo le proprie preferenze sulla coppia centrale più affidabile da cui ripartire per dare stabilità alla squadra e suggerendo l'opportunità di intervenire con decisione durante la finestra del mercato di gennaio per colmare questa lacuna strutturale e caratteriale.

Come deve intervenire Vanoli? "Di reparto. Fossi nell'allenatore, cercherei di controllare il posizionamento della linea di difesa. E ci metterei anche i due centrocampisti: bisognerebbe bloccarli affinché si prendessero responsabilità un po' più difensive. Ma soprattutto serve giocare semplice. Quando le cose non vanno, non puoi pensare di uscire palla al piede".

Quale coppia di centrali andrebbe privilegiata? "Sulla carta dico Pongracic, che secondo me è il più completo, e Dragusin, che non ha ancora smaltito la lunga assenza per infortunio. Chi sta fuori per molto tempo sa che ce ne vorrà altrettanto per recuperare. Il problema è che Pongracic a sinistra non riesce a esprimersi come a destra, quindi credo che il tecnico valuterà in base alle partite. E dico una cosa su Ranieri: è l'unico che parla e che mantiene la posizione. Penso che in futuro la coppia centrale sarà quella vecchia: Pongracic-Ranieri".

Che innesti servono dal mercato? "Quello è un mercato particolare, i pezzi importanti è difficile trovarli. E se ci sono, costano troppo. Forse potrebbe tornare utile qualche esperto svincolato alla Acerbi, in modo che i più giovani capiscano di non essere titolari a prescindere. Poi si è sentito parlare di Tiago Gabriel, ma è dura che il Lecce se ne privi a gennaio".