Amoruso: "Ma come si fa a farsi pareggiare in contropiede dal Frosinone?"

Lorenzo Amoruso a Radio Bruno Toscana ha parlato di Fiorentina:

Quello che non mi piace è che ieri la Fiorentina si è fatta pareggiare su un contropiede del Frosinone. Ma come si fa, in queste occasioni bisogna stare compatti. Comunque, il mercato, per me, resta buono. Pjaca? Gli manca la condizione fisica, mi sembra troppo pesante, non riesce ad andare via all’avversario. Ieri la Fiorentina non ha saputo gestire il possesso palla, è stato questo il problema.