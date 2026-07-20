Amoruso frena: "Ottimo centrocampo ma adesso mi aspetto almeno un esterno con grandi potenzialità"

L'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha descritto così la situazione di mercato della Fiorentina: "Stare in questo momento a fissarsi troppo su certe situazioni non fa bene a nessuno"

E' intervenuto a Radio Bruno l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Queste le sue parole: "Un esterno forte sarebbe la normalità, hai speso tanti soldi su profili giovani e non ancora esplosi ma che ci manca poco per farli esplodere del tutto. Almeno un esterno deve avere potenzialità. Qualche nome nella testa ce l'ho ma sono trattati da altre squadre, e non ci sono stati nel mercato calciatori trattati da altre squadre che poi ce lo siamo presi noi. La preparazione viene fatta con una rosa importante, quasi completa, con i titolari. Vediamo cosa si sviluppa, mi aspetto calciatori in uscita. Stare in questo momento a fissarsi troppo su certe situazioni non fa bene a nessuno. Si sta cambiando e lo si sta facendo in meglio".

La Fiorentina sembra aver preso l'indirizzo del Como? Amoruso frena: "La Fiorentina non ha il pedigree di Real Madrid, Chelsea o Arsenal che spende 80 milioni per calciatori già fatti. Ma si può permettere questi calciatori qui, gente che ha tutto per essere lanciata nell'olimpo del calcio. La proprietà ha dato sicuramente autorizzazioni a Paratici di intervenire, con trattative lampo durate poche ore".