Amoruso applaude: "Joao Mario ha voglia di rivincita. La Fiorentina può giocarsi l'Europa"

L'ex difensore viola promuove Jimenez, commenta l'operazione Joao Mario e indica Viery come titolare al fianco di Dragusin: "Questo mercato mi ha stupito".

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha analizzato i principali temi di casa Fiorentina, soffermandosi sul mercato, sulla difesa a disposizione di Fabio Grosso e sulle ambizioni della squadra in vista della nuova stagione.

Parlando dei possibili rinforzi sulle corsie esterne, Amoruso ha espresso un giudizio positivo su Jimenez, soffermandosi poi sull'operazione Joao Mario: "Joao Mario è un'operazione un po' strana. Evidentemente Jimenez può essere utilizzato anche più alto, è un bel motorino, ha cambio di passo e sa fare entrambe le fasi: è un buon giocatore. A sinistra serve un mancino di ruolo. Joao Mario alla Juventus è stata la brutta copia di quello visto al Porto, ma non è che sia stato l'unico ad avere difficoltà nelle annate bianconere. Credo che certamente avrà tanta voglia di rivincita".

L'ex viola ha poi parlato della difesa, indicando la coppia che, secondo lui, partirà titolare: "Penso che Viery partirà titolare assieme a Dragusin in difesa. La partita è il miglior allenamento possibile. Qualche errore si può mettere in conto, ma credo che questa sia la strada. Poi ci sono anche Pongracic e Ranieri, ma difficilmente Grosso non farà giocare un destro e un sinistro come coppia centrale".

Infine, Amoruso ha espresso il proprio punto di vista sulle prospettive della Fiorentina: "Non mi aspetto una stagione folgorante, però questo mercato mi ha stupito, anche se attendo ancora delle operazioni in uscita che porteranno degli incassi alla Fiorentina. Qualche difficoltà ci sarà perché i giocatori dovranno amalgamarsi. La Fiorentina può arrivare a giocarsi l'Europa, se dovesse fare un buon campionato. Importante però sarà trovare un'identità".