Amichevoli, Pezzella in gol nella vittoria 6-1 dell'Argentina sull'Ecuador. La cronaca
Finisce in goleada la sfida fra Argentina ed Ecuador. Nella prima frazione l’Albiceleste trova il vantaggio con Alario, raddoppia con un autogol di Espinoza e trova il tris con un calcio di rigore tra...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 19:17
Finisce in goleada la sfida fra Argentina ed Ecuador. Nella prima frazione l’Albiceleste trova il vantaggio con Alario, raddoppia con un autogol di Espinoza e trova il tris con un calcio di rigore trasformato da Paredes. Nella ripresa Mena Delgado accorcia le distanze ma il difensore della Fiorentina Pezzella, Dominguez e Ocampos mettono il sigillo sul 6-1 finale. Da segnalare i quarantacinque minuti giocati da Paulo Dybala, entrato nella ripresa al posto di Lautaro Martinez.
Tuttomercatoweb.com