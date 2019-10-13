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Amichevoli, Pezzella in gol nella vittoria 6-1 dell'Argentina sull'Ecuador. La cronaca

Finisce in goleada la sfida fra Argentina ed Ecuador. Nella prima frazione l’Albiceleste trova il vantaggio con Alario, raddoppia con un autogol di Espinoza e trova il tris con un calcio di rigore tra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 19:17
Amichevoli, Pezzella in gol nella vittoria 6-1 dell'Argentina sull'Ecuador. La cronaca -
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Finisce in goleada la sfida fra Argentina ed Ecuador. Nella prima frazione l’Albiceleste trova il vantaggio con Alario, raddoppia con un autogol di Espinoza e trova il tris con un calcio di rigore trasformato da Paredes. Nella ripresa Mena Delgado accorcia le distanze ma il difensore della Fiorentina Pezzella, Dominguez e Ocampos mettono il sigillo sul 6-1 finale. Da segnalare i quarantacinque minuti giocati da Paulo Dybala, entrato nella ripresa al posto di Lautaro Martinez.

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