Amichevoli internazionale, Barak subito titolare. Kouamè parte invece dalla panchina contro Burundi

I due calciatori della Fiorentina si preparano al primo impegno ufficiale della sosta per il mondiale in Qatar.

Archiviata l'ultima di serie A, è tempo di sosta mondiale alcuni per alcuni giocatori della Fiorentina. Nello specifico, Barak e Kouamè saranno impegnati nella giornata di oggi rispettivamente contro Isole Far Oer e Burundi. Maglia da titolare per l'ex Udinese, mentre invece l'ala d'attacco ex Genoa dovrà, almeno dall'inizio, accomodarsi in panchina.

LE DISCUTIBILI PAROLE DI MILENKOVIC

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