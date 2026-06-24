Amichevole col Modena sabato 8 agosto. La Fiorentina ritroverà il neo campione d'Italia Primavera Galloppa
L'amichevole fa parte della serie di partite che la Fiorentina farà in pre season.
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 09:52
FIRENZE - La Fiorentina ritroverà Daniele Galloppa. Da avversario s’intende. Il club ha comunicato che affronterà il Modena in amichevole sabato 8 agosto.
Alle ore 18 l’ex tecnico della Primavera viola, fresco vincitore dello Scudetto, ospiterà la squadra di Fabio Grosso allo stadio "Alberto Braglia" per un classico match pre-campionato. Il test con il Modena si aggiunge a quello contro Fiorentina Primavera (19/7), Gubbio (22/7), Qpr (25/7), Watford (29/7) e Deportivo La Coruna (06/8). Non è escluso che verranno organizzate altre amichevoli, prima dell’avvio ufficiale della nuova stagione.