23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:54

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amerini: “Paratici segnale importante, si vorrà far valere. Serviva un uomo di calcio e organizzazione”

News

Amerini: “Paratici segnale importante, si vorrà far valere. Serviva un uomo di calcio e organizzazione”

Redazione

23 Dicembre · 18:50

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 18:50

TAG:

Daniele AmeriniParatici

Condividi:

di

DanieleAmerini analizza il momento della Fiorentina, commenta l'arrivo di Paratici e chiede conferme a Parma dopo l'Udinese

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore Daniele Amerini. E ha parlato del momento della Fiorentina: “Visto anche quello che ha offerto la Fiorentina finora, meglio rimanere con i piedi per terra. La partita si è messa subito bene ma qualcosa ha fatto vedere. Una settimana fa la Fiorentina anche dieci contro undici avrebbe faticato. L’Udinese avrà sbagliato approccio, ma la Fiorentina ha fatto bene. Ora serve la riprova a Parma. Se i giocatori della Fiorentina fanno il loro, non sono da quella posizione.

Hanno valori importanti, forse sono stati assemblati male e la preparazione non è stata ottima. Ora non ci sono più alibi, devono dimostrare ciò che valgono. Se vinci col Parma, sei comunque lì per la salvezza nonostante un inizio pessimo. L’arrivo di Paratici? E’ un segnale importante, c’era una gestione diventata difficile e si è avuta la necessità di mettere dentro un uomo di calcio e di organizzazione. Si mette in gioco anche lui, penso abbia voglia di far vedere chi è. Credo che il presidente vada aiutato ora, ha perso un punto di riferimento con Barone e non era semplice neanche per lui essere coeso con l’ambiente. Ha messo persone valide ma forse in un contesto più grande di loro”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio