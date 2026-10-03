Amerini: "Attenzione a Thiago Gabriel: in tanti, arrivati da realtà inferiori, hanno faticato a Firenze"

Amerini predica calma su Thiago Gabriel

L'ex centrocampista Viola, Daniele Amerini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "La Fiorentina troverà un Genoa in grande difficoltà. Loro devono fare punti a tutti i costi, non sarà facile sfidare il Genoa, anche perchè De Rossi è uno che dà grandi motivazioni ai suoi. Inoltre il campo del Ferraris non è mai stato facile per la Fiorentina".

"Credo che questa sosta sia stata molto importante per la Fiorentina e per Vanoli, che immagino abbia avuto modo di fare molto lavoro sulla parte fisica, che penso sia stata fondamentale l'anno scorso quando Vanoli subentrò nei miglioramenti fatti dalla Fiorentina".

Su Thiago Gabriel: "Andrei un po' con cautela su questa tipologia di giocatori. Tant'è che negli anni passati abbiamo spesso visto arrivare alla Fiorentina calciatori da club abituati a lottare in zone per non retrocedere, penso allo stesso Pongracic che potrebbe essere ceduto a gennaio per far spazio a Tiago Gabriel".

"Sta facendo bene, sì, è un buon giocatore, ma attenzione. In tanti che abbiamo preso da Venezia, Lecce, Parma, messi poi in una realtà com'è Firenze, hanno fatto fatica. Se poi i dirigenti della Fiorentina pensano che Gabriel sia un buon acquisto non si può fare altro che fidarsi".

Beto o Pellegrino? :"Pellegrino sta facendo molto bene. Credo debba essere lui il titolare, perchè fa gol. Sono due giocatori diversi lui e Beto, Pellegrino ha bisogno di cross, mentre l'altro è più da profondità. Magari in alcune gare può essere più utile Beto, per quanto pensi che Pellegrino possa arrivare tranquillamente a 12-15 reti".