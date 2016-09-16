Ambrosini: "Ottimi i nuovi. Salcedo ha grande qualità, Olivera molto bravo ad attaccare"

Ho visto bene i nuovi arrivati nonostante i pochi allenamenti nelle gambe

Massimo Ambrosini, una stagione in viola e adesso membro della squadra di commentatori di Sky, ha parlato della prova dei nuovi innesti nella partita di Salonicco: "Ho visto molto bene i nuovi arrivati, ottima prova di Salcedo e Maxi Olivera nonostante i pochi allenamenti nelle gambe".

Su Salcedo: "Mi è piaciuto molto, difende con applicazione, abnegazione e tanta qualità".

Su Olivera: "Propositivo in avanti, ha messo buoni traversoni. Dovrebbe curare un po' di più la fase difensiva, ma tutto sommato si è inserito bene".