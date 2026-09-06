Amatucci brilla in Liga: sempre in campo 90 minuti e il suo Deportivo è imbattuto

Amatucci primo per passaggi tentati e 2 per precisione nei passaggi

Lorenzo Amatucci sta brillando in liga, il giovane centrocampista viola infatti è autore di un buonissimo inizio di campionato in Spagna. Come il suo Deportivo che ha collezionato 2 vittorie e 2 pareggi

4 presenze per un totale di 360 minuti non essendo mai stato sostituito. Indubbiamente tra i migliori dei suoi, come mostrato dai dati: 282 palloni toccati in 4 partite, 1º per passaggi tentati (50 a partita), 2º per precisione passaggi (91%), 2º per palle lunghe precise (3.2 a partita), 1º per contrasti (3.2 a partita) e 2º per intercetti (1.5 a partita).

Insomma Amatucci in questo inizio di campionato sta mettendo in mostra quanto di buono già mostrato in serie B spagnola con il Las Palmas. Grandissima capacità di fare il regista e impostare, ma anche un’inaspettata efficacia senza palla nonostante una fisicità che sicuramente non lo aiuta. Non è un caso che in entrambe le squadre si è subito imposto diventando un totem per i compagni e i tifosi