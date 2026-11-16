Alvini: "Firenze è la città più bella del mondo. Coverciano bellissima per chi ama il calcio"

Le parole di Massimiliano Alvini, miglior tecnico dell'ultima Serie B

Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini, è stato premiato come miglior tecnico della scorsa Serie B: "Ricevere un premio come questo è un onore. Soprattutto perchè arrivato sui voti dei colleghi. È uno dei riconoscimenti più belli per un allenatore".

Il tecnico ha poi espresso un bel commento nei confronti di Firenze: È una delle città più belle del mondo Firenze. Coverciano è bellissima per chi fa l'allenatore e chi ama il calcio".