Altro che tiki-taka di Italiano, è stata la finale delle “pallonate”: 143 lanci lunghi per la Fiorentina

Olympiacos-Fiorentina non sarà una partita da ricordare, al di là del risultato. Partita brutta, sporca, imbrigliata in un eterno equilibrio rotto solo al 116′ dal gol vittoria di El Kaabi. La Fiorentina si è distinta in questi anni per i canoni di ‘bel gioco’: fraseggio propositivo, dominio dell’avversario, possesso palla basso che coinvolge tutti e undici i calciatori; principi in cui Italiano e i suoi si son sempre rivisti. Fino a ieri. Infatti sono stati ben 285 lanci lunghi visti all’Opap Arena (intesi come passaggi alti in verticale che coprono una distanza maggiore di quindici metri) registrati da Opta nella sfida dell’Opap Arena. Di questi, 143 compiuti dalla Fiorentina, 142 dall’Olympia.

