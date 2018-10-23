Altra grande innesto nel calcio femminile, nasce l'Inter Women's. Acquistato titolo

L'Inter avrà una sua squadra nel calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società nerazzurra ha infatti annunciato l'acquisizione del titolo sportivo appartenente in pr...

L'Inter avrà una sua squadra nel calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società nerazzurra ha infatti annunciato l'acquisizione del titolo sportivo appartenente in precedenza alla Asd Femminile Inter Milano (attualmente prima in Serie B a punteggio pieno dopo due giornate) e, contestualmente, delle prestazioni delle giocatrici delle formazioni Prima Squadra e Primavera. "Si tratta di un nuovo capitolo fondamentale per il Club, a completamento di un ecosistema sportivo che si arricchisce sempre di più sulla base di una progettualità costante e di una concreta vision per il futuro - ha dichiarato l'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello -.

L'esperienza di successo maturata attraverso il Settore Giovanile sarà fondamentale per il successo di un progetto come quello Femminile che si pone l'obiettivo di sviluppare un percorso formativo in grado di collegare le numerose categorie giovanili con le nuove formazioni Primavera e Prima Squadra per poter nel prossimo futuro puntare ai più importanti obiettivi sportivi, in linea con ciò che il prestigio del nostro brand ci impone", ha concluso Antonello.

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