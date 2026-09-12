Allegri: "Siamo concentrati su Bologna e Fiorentina, sono partite difficili. Sono molto fiducioso"

Le parole dell'allenatore del Napoli in vista dei prossimi impegni di campionato

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo match, in cui il Napoli affronterà domani alle ore 18 il Bologna di Domenico Tedesco. Tra le domande poste al tecnico dei partenopei, anche quella relativa alla condizione degli infortunati in vista dei prossimi impegni di campionato, contro i felsinei e la Fiorentina. Di seguito le risposte del tecnico, riportate da TMW.



Sugli infortunati: "Anguissa fuori, con McTominay, Marianucci, Giovane, mentre Neres sta meglio, Lang è a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la gara nel migliore dei modi. Domani è una partita di grande responsabilità. Dalla prossima poi avremo un lasso di tempo importante per sistemare la classifica e affrontare le seguenti 9 al meglio".



Dopo le sconfitte con Inter, Como e Arsenal, il tecnico del Napoli guarda alle prossime sfide: "I risultati cambiano l'opinione, ma strutturalmente questa squadra ha bisogno di più tempo, alcuni vengono da poche partite nelle gambe. Io sono molto fiducioso, le nostre partite più difficili sono domani a Firenze... poi dopo la sosta miglioreremo anche sotto l'aspetto fisico".