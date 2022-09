Allegri non ci sta: ”Avrei preferito pagare una multa salata da destinare ai bisognosi invece della squalifica”

Interpellato in sede di conferenza stampa sul concitato finale di partita tra Juventus e Salernitana, Massimiliano Allegri si è detto contrariato rispetto alla possibilità di diver scontare una giornata di squalifica invece di pagare una multa, anche salata, che a suo dire sarebbe stato giusto destinare a chi ne avesse necessità. Queste le sue parole:

”Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri, perché non sta a me farlo. L’argomento è chiuso da domenica sera, anche se non so se sarò squalificato o meno domenica prossima. Credo che per l’allenatore sarebbe meglio fargli pagare una multa, anche salata, fare beneficenza a chi ne ha bisogno. Poi, la settimana dopo, essere nuovamente in campo. Magari fare una raccolta con i soldi delle multe per i comportamenti sbagliati, antisportivi, e aiutare chi ne ha bisogno”.

