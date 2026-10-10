Allegri: "A Firenze ero infuriato per come abbiamo gestito la gara, non ce lo possiamo permettere"

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Frosinone, l'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, è tornato sull'ultima prestazione della sua squadra prima della sosta, l'incontro disputato contro la Fiorentina.

«Io sono molto autocritico perché ho sbagliato e sbaglierò. Anche quando vinciamo, spesso sbaglio ma in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa e a Firenze ero molto infuriato perché se dovessi rimproverare una cosa è capire il momento della partita, un qualcosa su cui bisogna migliorare per portare a casa i risultati».