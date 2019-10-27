Al 92' la Juventus raddoppia e mette le mani sulla Supercoppa: la firma è di Staskova 2-0
Nonostante una reazione delle giocatrici viola che hanno sfiorato il gol con De Vanna su assist di Ilaria Mauro (entrambe subentrate nella ripresa nonostante gli acciacchi fisici), al 92esimo Staskova...
A cura di Gabriele Caldieron
27 ottobre 2019 15:12
Nonostante una reazione delle giocatrici viola che hanno sfiorato il gol con De Vanna su assist di Ilaria Mauro (entrambe subentrate nella ripresa nonostante gli acciacchi fisici), al 92esimo Staskova in contropiede a tu per tu con Orstrrom la batte sul palo lungo con un preciso destro. 2-0 a Cesena.
Supercoppa dunque che passa alle bianconere di Rita Guarino.