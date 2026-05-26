AIA, niente commissariamento, parere negativo del Collegio di Garanzia. In autunno nuove elezioni

Si era parlato di un possibile commissariamento dell'AIA dopo lo scandalo Rocchi e arbitri. Niente di tutto ciò avverrà, l'AIA non verrà commissariata.

Nessun commissariamento AIA. Nell'ultimo Consiglio Federale di Gabriele Gravina, in cui è stato approvato il bilancio consuntivo 2025 (con un risultato positivo di esercizio pari a 145.768 euro), è stata evidenziata la sostanziale impossibilità di procedere con il commissariamento dell’Associazione arbitrale visto il parere negativo della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. "Nonostante lo stato di criticità sottolineato dalla stessa AIA, il regime di ordinaria amministrazione non contempla il commissariamento in presenza degli organi gestori benché la volontà politica sia stata manifestata in maniera chiara nella scorsa riunione del Consiglio", si legge nel comunicato della stessa FIGC al termine del Consiglio

Cosa succede adesso? Quali sono i prossimi step? A fare chiarezza è stato direttamente il vicepresidente vicario dell'AIA, Francesco Massini, all'uscita del Consiglio Federale: "Abbiamo preso atto del parere del collegio di garanzia del CONI. Noi siamo nelle condizioni di continuare nell'ordinaria amministrazione che porterà alla fine della stagione e ad avviare la prossima. Contestualmente, indiremo le prossime elezioni. Il parere del CONI ha chiarito in maniera equivocabile come stanno le cose. Io e tutto il comitato nazionale ci eravamo già detti pronti a indire le elezioni".

"Siamo ligi alle regole - ha continuato Massini - l'arbitro nasce per applicare le regole e lo facciamo anche noi. Non ci sarebbero tempi tecnici per indire le elezioni prima della prossima stagione. I tempi li sto calcolando, ma inevitabilmente si andrà a dopo l'estate. Io e il comitato nazionale faremo le nomine tecniche, nella totale pienezza di quelli che sono i poteri del regolamento. Molte volte alcune cose vengono strumentalizzate, io sono tranquillo e sereno, ligio ai regolamenti".

Lo riporta TMW