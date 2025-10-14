Labaro Viola

Agostinelli è sicuro: “Fiorentina in difficoltà, ma serve pazienza. Pioli sa creare gruppo”

L'allenatore analizza l’avvio complicato dei viola: “Squadra costruita bene, ma troppi singoli sotto tono.”

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2025 19:24
Agostinelli è sicuro: “Fiorentina in difficoltà, ma serve pazienza. Pioli sa creare gruppo” -
News
Fiorentina
Condividi

L’allenatore Andrea Agostinelli ha espresso il suo punto di vista sull’avvio di campionato della Fiorentina ai microfoni di Lady Radio, analizzando la situazione della squadra viola e il lavoro di Stefano Pioli, ecco ciò che ha detto:

“Sono stupito perché conosco Pioli e penso che la squadra sia stata costruita bene. Non ci sono stati polemiche questa estate, la società ha preso buoni giocatori. Faccio fatica a pensare la Fiorentina in queste condizioni. Non torna nulla e ora ci sono ancora degli impegni difficili. Serve ancora pazienza per giudicare, anche perché Stefano è uno che riesce a creare gruppo. In questo momento c’è preoccupazione e lo capisco, ma credo ce l’abbia anche Pioli. È molto frustrante quando uno le prova tutte, poi deve prendere anche decisioni drastiche per interrompere la routine: Gasperini a Bergamo fece così”.

Sul modulo di gioco: “I moduli non determinano, conta l’interpretazione dei giocatori in campo. Ci sono state tante prestazioni insufficienti da parte dei singoli, che devono crescere”.

Sul tema Kean e la leadership in squadra: “Lui leader? Non si crea il leader dall’oggi al domani, oggi tutti i giocatori devono sentirsi responsabilizzati. Anche l’allenatore deve fare un’analisi col suo staff”.

Un commento su Fazzini: “Sembrava dovesse venire alla Lazio e mi sembrava un buon giocatore. In Italia non abbiamo più i 10 che saltano l’uomo”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok