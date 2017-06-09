Agente Gonzalo: "Non è stato promesso all'Olympiacos, il suo futuro è in bilico. In Italia..."

Per Gonzalo un futuro ancora tutto da scrivere...

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb è intervenuto l'agente di Gonzalo Rodriguez, Iglesias. Ecco le sue dichiarazioni in merito al proprio assistito che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina il 30 Giugno 2017:

"La stampa greca si è inventata tutto, non è vero che Gonzalo è stato promesso all'Olympiacos. Ci sono stati dei contatti con i biancorossi e stiamo aspettando delle risposte, ma al momento niente di concreto. In Italia ancora? Non ci sono novità, il suo futuro è ancora in bilico". Da non dimenticare però le offerte giunte da Milan, Lazio e Bologna per il centrale argentino.