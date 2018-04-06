Agente Frank Fabra: "La Fiorentina può essere una possibilità". Il profilo del calciatore...

Il portale colombiano GolCaracol.com, ha riportato un'intervista a José Costanzo, agente di Frank Fabra, terzino mancino classe 1991 colombiano, di proprietà degli argentini del Boca Juniors. Ha dett...

Il portale colombiano GolCaracol.com, ha riportato un'intervista a José Costanzo, agente di Frank Fabra, terzino mancino classe 1991 colombiano, di proprietà degli argentini del Boca Juniors. Ha detto: “Sappiamo che l’Everton ha mandato dei suoi intermediari per vederlo in azione con la Nazionale. Per adesso non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale. Anche il Napoli lo sta osservando e la Fiorentina potrebbe essere una possibilità. Bisogna tenere in conto che il prezzo è alto".