Agente Frank Fabra: "La Fiorentina può essere una possibilità". Il profilo del calciatore...
Il portale colombiano GolCaracol.com, ha riportato un'intervista a José Costanzo, agente di Frank Fabra, terzino mancino classe 1991 colombiano, di proprietà degli argentini del Boca Juniors. Ha dett...
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2018 10:43
Il portale colombiano GolCaracol.com, ha riportato un'intervista a José Costanzo, agente di Frank Fabra, terzino mancino classe 1991 colombiano, di proprietà degli argentini del Boca Juniors. Ha detto: “Sappiamo che l’Everton ha mandato dei suoi intermediari per vederlo in azione con la Nazionale. Per adesso non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale. Anche il Napoli lo sta osservando e la Fiorentina potrebbe essere una possibilità. Bisogna tenere in conto che il prezzo è alto".