Agente Djuric furioso: “Gatti ha tirato un pugno e doveva essere squalificato contro la Fiorentina”

L’agente dell’attaccante del Verona Milan Djuric, Vittorio Sabatini, ha parlato del contestato episodio avvenuto nella sfida di sabato, con il difensore della Juventus, Federico Gatti, che avrebbe colpito allo sterno l’ex Salernitana, una squalifica che clamorosamente non è arrivata e dunque il difensore ci sarà contro la Fiorentina. Queste le parole a TV Play:

“Milan non mi ha detto niente, perché era all’antidoping. Dare un pugno ad un avversario è sicuramente meritevole di un cartellino rosso, sembrava un intervento dei difensori del passato. VAR? Non riesco a darmi una spiegazione del perché non sia intervenuto. Non so se ha chiamato l’arbitro e quest’ultimo ha riferito di aver visto il contatto”.