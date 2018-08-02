Ag.Pjaca: "Ci sono alcuni problemi ma la Fiorentina lo vuole. Le preferenze.."

Ai microfoni di SportFace.it ha parlato l'agente di Marko Pjaca. Queste le sue parole: "Samp e Viola lo vogliono e sono gradite

A cura di Redazione Labaroviola 02 agosto 2018 18:56

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