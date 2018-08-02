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Ag.Pjaca: "Ci sono alcuni problemi ma la Fiorentina lo vuole. Le preferenze.."

Ai microfoni di SportFace.it ha parlato l'agente di Marko Pjaca. Queste le sue parole: "Samp e Viola lo vogliono e sono gradite

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2018 18:56
Ag.Pjaca: "Ci sono alcuni problemi ma la Fiorentina lo vuole. Le preferenze.." -
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Ai microfoni di SportFace.it ha parlato Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca. Queste le sue parole: “La Fiorentina è sempre interessata al ragazzo. Sono sorti dei problemi ma spero vivamente si possano risolvere. Su di lui ci sono tante altre squadre ma Fiorentina e Sampdoria sarebbero ottime soluzioni per lui

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