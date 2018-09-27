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Ag. Mosti: "Luca giorcatore importante, la Fiorentina crede in lui.."

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato Luca Antonini, ex giocatore di Genoa e Milan, nonchè procuratore di Luca Mosti..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 16:31
Ag. Mosti: "Luca giorcatore importante, la Fiorentina crede in lui.." -
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Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato Luca Antonini, ex giocatore di Genoa e Milan, nonchè procuratore di Luca Mosti, terzino della Fiorentina in prestito all'Arezzo. Queste le sue parole: "Ha avuto qualche problema fisico. Fiorentina e Arezzo credono in lui. Aspettiamo di vederlo presto in campo, avrà un futuro importante”.

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