Ag. Mosti: "Luca giorcatore importante, la Fiorentina crede in lui.."

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato Luca Antonini, ex giocatore di Genoa e Milan, nonchè procuratore di Luca Mosti..

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato Luca Antonini, ex giocatore di Genoa e Milan, nonchè procuratore di Luca Mosti, terzino della Fiorentina in prestito all'Arezzo. Queste le sue parole: "Ha avuto qualche problema fisico. Fiorentina e Arezzo credono in lui. Aspettiamo di vederlo presto in campo, avrà un futuro importante”.