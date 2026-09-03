Ag. Mandragora: “Lasciare la Fiorentina decisione sofferta. L’hanno messo sul mercato pochi giorni fa”

L’agente di Mandragora ha parlato degli ultimi giorni di mercato

Stefano Antonelli, membro dell'entourage di Rolando Mandragora, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per commentare il ritorno al Torino del suo assistito. Di seguito le sue dichiarazioni principali.

Sull'addio di Mandragora alla Fiorentina: "La partenza di Rolando da Firenze è stata una cosa molto sofferta. A me piace sempre dire la verità e non fare finta che sia tutto semplice: è stata davvero molto sofferta. Fino a 12-14 giorni fa, tutto faceva pensare che una separazione dalla Fiorentina fosse praticamente impossibile. Fino alla partita amichevole contro il Real Madrid, Mandragora era considerato incedibile sotto tutti i punti di vista. Poi, con grande onestà, devo dire che i progetti calcistici possono cambiare. Ci possono essere cambi di direzione e, a quel punto, ci è stato comunicato che potevamo guardare al mercato. Probabilmente di interessamenti ce ne sono stati tanti, ma Rolando li ha sempre rimandati al mittente. La realtà è che avrebbe rifiutato qualsiasi proposta se non avesse avuto la consapevolezza definitiva di non fare più parte del progetto tecnico. Rolando, quando non gioca, va in sofferenza. Se non si sente un giocatore importante e una persona importante per lo spogliatoio, va ancora più in difficoltà. Da lì è maturata la decisione di fare la scelta che poi abbiamo fatto". Lo riporta Tuttomercatoweb